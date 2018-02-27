МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука задержали в его квартире в подмосковных Мытищах, сообщает "Говорит Москва".

Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной в 2017 году он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку. На прошлой неделе они провели настоящий боксерский поединок, в котором Осташко одержал победу по очкам.

Он прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" информацию о задержании Мацейчука. По его словам, правоохранительные структуры давно за ним следят, последней каплей стали высказывания о стрельбе в Донбассе.

"Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это. Но он признался, что стрелял. Это было последней каплей и они решили это дело дальше пустить и начать наводить порядок", — пояснил он.