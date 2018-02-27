В Москве общественный транспорт работает в усиленном режиме из-за мороза

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев курсируют по Москве в условиях мороза в особом режиме, кроме того, на улицы города выпускают дополнительный транспорт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Как отмечают на предприятии, морозы, пришедшие в столицу в последние дни февраля, не повлияли на работу наземного городского транспорта.

"Сегодня по улицам города курсируют свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, на маршруты выпускают дополнительный подвижной состав. Транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в усиленном режиме", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

На особом контроле специалистов "Мосгортранса" — состояние отопительного оборудования, состояние трамвайных путей. Накануне специалистами были проверены всех основные агрегаты, а также уплотнители дверей и окон в городском транспорте. Для исключения образования наледи специальным составом обработаны порядка 900 стрелочных переводов.

"Кроме этого, все технические службы предприятия работают круглосуточно ‒ около 200 человек и 30 единиц спецтранспорта постоянно задействованы в обслуживании контактной сети и других объектов инфраструктуры", — подчеркнули в пресс-службе.

В "Мосгортрансе" призвали москвичей быть предельно внимательными на улицах города, по возможности отказаться от использования личных автомобилей для обеспечения приоритетного движения общественного транспорта.