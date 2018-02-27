Якубович объяснил свои слова о "шизофрении" на "Поле чудес"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович считает, что шумиху вокруг его слов о шизофрении подняли недобросовестные СМИ, которые даже не ознакомились с первоисточником.

Якубович говорил о программе "Поле чуде", которую он ведет, и его участниках в передаче "Сегодня вечером", вышедшей в эфир 24 февраля. В шутливой форме он рассказал, что, когда знакомится с игроками, говорит им, что в XXI веке всерьез на глазах у всей страны угадывать по буквам слово — это "диагноз и шизофрения". Якубович добавил, что советует воспринимать участие в программе не как игру, а как возможность передать привет близким. Многие СМИ написали, что телеведущий назвал гостей своего шоу "шизофрениками", и это возмутило интернет-пользователей.

"Что касается вчерашней шумихи… В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие "утки" перепечатывают солидные издания. Теряется доверие к печатному слову. В погоне за сенсациями перестали проверять информацию", — сказал Якубович РИА Новости.

По его словам, лишь к вечеру "слава богу, кто-то догадался посмотреть видео, как оно было на самом деле".

"Я рад, что хотя бы в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду. Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь. Но я рад, что на "Поле чудес", что бы кто ни писал, приходят хорошие, добрые люди. Программа как была народной, так ей и остается", — добавил телеведущий.