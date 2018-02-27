В Минобрнауки объяснили рост числа школьников, обучающихся во вторую смену

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Количество школьников, обучающихся во вторую смену в 2017-2018 учебном году, возросло на 40 тысяч из-за демографических процессов в стране, сообщила замминистра образования и науки Валентина Переверзева на заседании комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации. © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Путин призвал власти отменить вторую смену в школах до 2025 года

"У нас получается за счет демографических процессов количество обучающихся выросло на 641 тысячу 533 ребенка. Это показатель положительный демографический, однако во вторую смену у нас обучается 1 миллион 912 136 обучающихся. Это по сравнению с 2016-2017 годами показатель возрос на 41 тысячу 574 человека против 1 миллиона 870 тысяч", — сказала замминистра.

Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.