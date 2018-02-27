Слуцкий заявил, что вправе подать иск за обвинения в домогательствах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за обвинения в домогательствах к журналисткам.

"В данном случае речь идет не о харассменте. Все, кто меня хотя бы сколь-либо знает, представляют, что я вряд ли способен на подобного рода поступки. Тем более странно, – об этом уже говорили мои коллеги – что это через год даже с лишним вылезли ниоткуда, поскольку сами виртуальные, анонимные носители этих нападок говорят о том, что это было давно. Следовательно, это некая провокация с целью внести ложку дегтя в мою репутацию", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Политик отметил, что вся эта ситуация возникла "в преддверии выборов", в связи с чем он считает это "просто грубым приемом в период предвыборной кампании". Парламентарий также подчеркнул, что, тем не менее, относится к подобным обвинениям "спокойно, философски".

"Они же ждали год. Я тоже оставляю за собой право подать иск в любой момент, когда сочту целесообразным. Сейчас любые иски – это просто лить воду на мельницу тех, кто хотел бы раздувания подобного скандала… Будем дальше работать и заниматься профессиональной деятельностью. Ситуация эта искусственная сама по себе и думаю, что таким же точно образом она и пройдет", — заключил он.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и.о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.