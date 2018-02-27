Лысенко о словах Якубовича про гостей "Поле чудес": его неправильно поняли

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко, стоявший у истоков телешоу "Поле чудес", заявил, что его многолетнего телеведущего Леонида Якубовича, якобы назвавшего гостей программы "шизофрениками", просто неправильно поняли — он с уважением и любовью относится к участникам шоу.

Ранее интернет-пользователей возмутили слова Якубовича в студии программы "Сегодня вечером" о гостях телешоу: как сообщили некоторые СМИ, телеведущий якобы назвал их "шизофрениками". В передаче, вышедшей в эфир 24 февраля, Якубович в шутливой форме сообщил, что когда знакомится с игроками, говорит им, что всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывать слово в 21 веке — это "диагноз" и "шизофрения" и советует им воспринимать участие в программе не как игру, а как возможность передать приветствие своим близким.

"Я думаю, что Лёню просто неправильно поняли, он относится с большим уважением и любовью к участникам", — сказал Лысенко РИА Новости.

Он также отметил, что когда создавалась программа, никто не ожидал, что она станет национальным телешоу и продержится в эфире столько лет.