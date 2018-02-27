Лысенко о словах Якубовича про гостей "Поле чудес": его неправильно поняли

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко, стоявший у истоков телешоу "Поле чудес", заявил, что его многолетнего телеведущего Леонида Якубовича, якобы назвавшего гостей программы "шизофрениками", просто неправильно поняли — он с уважением и любовью относится к участникам шоу.
"Я думаю, что Лёню просто неправильно поняли, он относится с большим уважением и любовью к участникам", — сказал Лысенко РИА Новости.
Он также отметил, что когда создавалась программа, никто не ожидал, что она станет национальным телешоу и продержится в эфире столько лет.