Многоэтажку в Самаре, где взорвался газ, включили в программу капремонта

САМАРА, 27 фев — РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Самаре, где в одной из квартир произошел взрыв газового баллона, отремонтируют в июле в рамках программы капитального ремонта, сообщили во вторник РИА Новости в администрации Самары.

Газовый баллон взорвался 5 февраля при проведении ремонтных работ в одной из двухуровневых квартир, расположенной на 16-м и 17-м этажах в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек. Двое рабочих, проводивших ремонт в квартире, были госпитализированы с ожогами третьей степени в городскую больницу имени Пирогова.

"Были проведены переговоры с Фондом капитального ремонта Самарской области. В результате достигнуты договоренности о включении данного дома в программу капремонта. Таким образом, в рамках данной программы будет проведен капитальный ремонт фасада здания, лифтового оборудования и плит перекрытия", — говорится в официальном ответе администрации Самары на запрос РИА Новости.

В ответе уточняется, что все работы будут согласованы с владельцами квартир и зафиксированы в протоколе общего собрания собственников многоквартирного дома. "Проектная документация должна быть выполнена в мае 2018 года, проведение работ запланировано на июль текущего года", — добавили в администрации Самары.

По факту взрыва газового баллона было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), его расследование в настоящее время продолжается.