Комиссия Госдумы по этике не получала жалоб на поведение Слуцкого

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комиссия ГД по вопросам депутатской этики пока не получила жалобы с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны депутата ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

Ранее пресс-служба предвыборного штаба Ксении Собчак сообщила, что кандидат в президенты России обратилась в комиссию Государственной Думы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны Слуцкого.

"К сожалению, не поступало пока на вчерашний день, на вечер не было — это первое. А второе — хочу вам сказать, что коллеги сейчас на региональной неделе, и собраться сможет комиссия только в марте месяце после 20-х чисел. Если поступит жалоба, конечно, (вопрос) будет рассмотрен", — сказал Аршба РИА Новости.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и.о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.