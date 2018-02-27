В Госдуме задумались о наказании за харассмент

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За приставания и домогательства на рабочем месте нужно ввести административные штрафы, но не уголовную ответственность, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Как сообщает РБК, зампредседателя думского комитета по делам семьи Оксана Пушкина планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в законодательстве.

"Я думаю, что, прежде всего, если это волнует женщин российских, то наказание можно ввести, но ввести хотя бы административную ответственность, потому что уголовная ответственность – это, наверное, слишком крутое наказание", — сказал Емельянов РИА Новости.

По мнению парламентария, нужно также внимательно оценить, насколько данный вопрос актуален для российских женщин, потому что данная тема, по его мнению, в больше степени является западной повесткой.

"Надо ли западную повестку переносит на нашу почву? Отражает ли эта тема то, что беспокоит российских женщин? Надо дать еще раз внимательно ответы", — отметил политик.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и.о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.