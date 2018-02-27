Комитет Совфеда поддержал поправки о запрете контактной притравки собак

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию поддержал поправки в закон об охоте, касающиеся запрета контактной притравки собак.

Документ в редакции согласительной комиссии нижней и верхней палат парламента сенаторы намерены рассмотреть на заседании Совфеда в среду. Теперь при принятии документа на так называемых "испытательно-тренировочных станциях" будет возможна только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение с животными, но и в принципе нанесение им какого-либо физического вреда.

Ранее Госдума приняла закон о запрете контактной притравки, однако сенаторы высказались против, отмечая, что введение ограничений при подготовке собак нанесет непоправимый ущерб охотничьей отрасли. В результате совместной работы парламентариев все же удалось выработать более гуманный подход к решению этого вопроса.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель согласительной комиссии Владимир Лебедев отметил, что текст, согласованный парламентариями, "не ущемляет охотников, не ставит заслоны в развитии этой сферы и позволяет двигаться дальше".

Сенатор подчеркнул, что, учитывая гуманизацию общества, необходимо прислушиваться к позициям всех заинтересованных сторон, и охотников, и зоозащитников.

По его словам, согласительная комиссия пришла к выводу, что "подготовка и дрессировка собак разрешается только в охотничьих угодьях и способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им вреда".

Вместе с тем, Лебедев считает, что работа по совершенствованию законодательства в сфере нормативно-правового регулирования охотничьей отрасли должна быть продолжена. Сенатор предложил выработать механизм дальнейшей совместной работы с депутатами.