РЖД предложили упразднить общий перечень запрещенных для женщин профессий

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РЖД предлагают упразднить общий перечень запрещенных для женщин профессий и разрешить компаниям самим формировать ограничения по согласованию с профсоюзом, пишет корпоративное издание компании газета "Гудок".

Перечень работ, на которых запрещается применение труда женщин, напоминает издание, был утвержден постановлением правительства от 25 февраля 2000 года. Такие ограничения есть во многих отраслях: металлообработка, строительно-монтажные работы, работы со свинцом, горные работы. Один из разделов документа полностью посвящён железнодорожному транспорту и включает такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов, аккумуляторщик, осмотрщик вагонов.

"В компании … предлагают упразднить общий перечень и установить критерии, по которым работодатели на основании результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, по согласованию с профсоюзом, будут сами формировать перечни рабочих мест (профессий) с ограниченным применением труда женщин", — пишет "Гудок" во вторник.

Вопрос, почему дамы не могут работать машинистами, хотя им можно быть лётчицами даже на военных самолётах, отмечает газета, обсуждается довольно давно. Во время Великой Отечественной войны, напоминает "Гудок", женщины работали машинистами паровозов, а в мирное время их отлучили от управления. На железных дорогах США и Финляндии ограничения нет: женщины работают машинистами на скоростных поездах.

Вполне возможно, допускает корпоративная газета РЖД, что россиянкам в скором времени разрешат вернуться в кабину машиниста. "Запрет на работу женщин у нас был обоснован вредными факторами, связанными с вибрацией, потому что грузовые и пассажирские локомотивы были не слишком комфортными. Но сейчас появился более современный подвижной состав, в том числе скоростные поезда "Сапсан" и "Ласточка", — приводятся в статье слова советника гендиректора РЖД Ирины Костенец.

Она вместе с замгендиректора холдинга Дмитрием Шахановым возглавляет координационный совет РЖД по совершенствованию условий труда, отдыха и соцподдержки женщин.