Родственники 16 погибших при крушении Ан-148 получили страховое обеспечение

САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости. Фонд социального страхования (ФСС) произвел единовременные страховые выплаты по 1 миллиону рублей семьям 16 погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, которые находились при исполнении трудовых обязанностей в момент авиакатастрофы, сообщил зампред Фонда Сергей Алещенко.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что 29 погибших в результате крушения самолета находились при исполнении трудовых обязанностей — шесть членов экипажа и 23 пассажира.

"По 18 из 29 несчастных случаев со смертельным исходом нам ясна картина, мы уже знаем по этим 18 случаям лиц, которые имеют право на получение страхового обеспечения… Из 18 случаев по 16 мы единовременные выплаты уже произвели, отправили 16 миллионов рублей получателям на их лицевые счета", — сказал Алещенко журналистам в Саратове.

Он уточнил, что выплаты получили семьи трех жертв авиакатастрофы в Саратове, еще трех — в Санкт-Петербурге, одного — в Оренбурге и девяти — в Москве.

В соответствии с законодательством, право на единовременную страховую выплату в связи со смертью застрахованного имеют супруг или супруга и несовершеннолетние дети погибшего. Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями. Кроме этого, законодательством предусмотрены ежемесячные страховые выплаты несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего, который был застрахован.

"Всего определены 14 получателей ежемесячных страховых выплат, семи из них мы уже выплаты произвели, отправили им (выплат на общую сумму) 216 тысяч рублей… По семи еще документы формируются, после чего выплаты также будут произведены", — отметил Алещенко.