Родственники 16 погибших при крушении Ан-148 получили страховое обеспечение

САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости. Фонд социального страхования (ФСС) произвел единовременные страховые выплаты по 1 миллиону рублей семьям 16 погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, которые находились при исполнении трудовых обязанностей в момент авиакатастрофы, сообщил зампред Фонда Сергей Алещенко.
"По 18 из 29 несчастных случаев со смертельным исходом нам ясна картина, мы уже знаем по этим 18 случаям лиц, которые имеют право на получение страхового обеспечения… Из 18 случаев по 16 мы единовременные выплаты уже произвели, отправили 16 миллионов рублей получателям на их лицевые счета", — сказал Алещенко журналистам в Саратове.
Он уточнил, что выплаты получили семьи трех жертв авиакатастрофы в Саратове, еще трех — в Санкт-Петербурге, одного — в Оренбурге и девяти — в Москве.
"Всего определены 14 получателей ежемесячных страховых выплат, семи из них мы уже выплаты произвели, отправили им (выплат на общую сумму) 216 тысяч рублей… По семи еще документы формируются, после чего выплаты также будут произведены", — отметил Алещенко.