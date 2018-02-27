В ВШЭ рассказали о погибшем в Москве сотруднике

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Скончавшийся глава дирекции общего образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Калашников, дважды получавший звание лучшего преподавателя ВШЭ и в течение последнего года отвечавший за сотрудничество со школами в рамках Университетского образовательного округа, был прирожденным педагогом и талантливым управленцем, отмечается в некрологе, опубликованном на сайте вуза.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что тело сотрудника Высшей школы экономики в понедельник нашли коллеги в его рабочем кабинете в Москве. В свою очередь источник в сфере образования сообщил РИА Новости, что погибший — глава дирекции общего образования вуза Сергей Калашников.

"Сергей Павлович запомнится коллегам как человек, искренне веривший в возможности образования и бесконечно преданный своему делу. Немногословный, умеющий принимать решения и нести за них ответственность, он был прирожденным педагогом, вдумчивым исследователем и талантливым управленцем", — отмечается в сообщении.

"Коллектив Высшей школы экономики глубоко скорбит в связи с гибелью Сергея Павловича. Информация о времени и месте прощания будет размещена позднее", — добавили в вузе.

В некрологе отмечается, что Калашников получил диплом инженера, но его дальнейшая профессиональная жизнь была связана с системой образования: он работал учителем, заместителем директора, директором школы, окончил магистратуру Манчестерского университета, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Перейдя во ВШЭ, он стал соруководителем магистерской программы "Управление образованием", которая готовит, прежде всего, директоров школ.

Дополняется, что Калашников много ездил по регионам, организовывал летние и зимние школы для одаренных детей в подмосковном Воронове, помогал факультетам ВШЭ налаживать сотрудничество со школами. В его планах было создание открытой площадки для обсуждения лучших педагогических и управленческих практик в общем образовании.

"В 2015 и 2016 годах получал звание лучшего преподавателя ВШЭ. Учеников Сергея Павловича, возглавляющих школы, сегодня можно найти в самых разных регионах России. В должности директора по общему образованию ВШЭ, на которую его назначили ровно год назад, Сергей Калашников занялся развитием сети партнерских школ Вышки", — говорится на сайте.