В Приморье в нацпарке установили самую крупную в России сеть фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Сеть фотоловушек на территории "Земли леопарда" в Приморье увеличилась на 20 новых точек, теперь за животными следят около 400 автоматических камер, что является самой крупной сетью фотомониторинга в России, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"Около 20 новых точек для фотоучета редких животных появились в этом году на территории "Земли леопарда". Теперь за жизнью пятнистых кошек на юго-западе Приморья следят около 400 автоматических камер на 200 станциях. Это самая крупная сеть фотомониторинга в России на сегодняшний день", — говорится в сообщении.

Во время очередной проверки камер было установлено 30 новых фотоловушек – по две на каждую точку-станцию. Новые фотоловушки разместили за линией инженерно-технических сооружений у границы с Китаем, потому что в этих местах иногда замечают животных, которые живут на территории двух стран. По мнению инженера-исследователя отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Алексея Титова, некоторые звери могли еще не попасть в базу национального парка, отмечается в сообщении.

"Постепенный рост популяции дальневосточного леопарда неминуемо сказывается на увеличении плотности пятнистого населения, что приводит к расширению его ареала. Ежегодно фотоловушки фиксируют на "Земле леопарда" несколько новых кошек, которые ранее не показывались перед камерами даже в юном возрасте. Это говорит о том, что определенная часть хищников остается неучтенной, несмотря на внушительные размеры сети фотомониторинга", — рассказали в пресс-службе.

Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания значительной части популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Также здесь обитает редкий амурский тигр и ряд других краснокнижных видов. Масштабный фотомониторинг ведется на территории нацпарка с 2013 года. Площадь, охваченная сетью фотомониторинга, составляет 360 тысяч гектаров. Как отмечает пресс-служба, это почти в полтора раза больше площади Москвы.