В Приморье в нацпарке установили самую крупную в России сеть фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Сеть фотоловушек на территории "Земли леопарда" в Приморье увеличилась на 20 новых точек, теперь за животными следят около 400 автоматических камер, что является самой крупной сетью фотомониторинга в России, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Во время очередной проверки камер было установлено 30 новых фотоловушек – по две на каждую точку-станцию. Новые фотоловушки разместили за линией инженерно-технических сооружений у границы с Китаем, потому что в этих местах иногда замечают животных, которые живут на территории двух стран. По мнению инженера-исследователя отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Алексея Титова, некоторые звери могли еще не попасть в базу национального парка, отмечается в сообщении.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания значительной части популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Также здесь обитает редкий амурский тигр и ряд других краснокнижных видов. Масштабный фотомониторинг ведется на территории нацпарка с 2013 года. Площадь, охваченная сетью фотомониторинга, составляет 360 тысяч гектаров. Как отмечает пресс-служба, это почти в полтора раза больше площади Москвы.