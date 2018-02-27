В Якутии школьники начали делать чипсы из карася

ХАБАРОВСК, 27 фев — РИА Новости. Школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии приступили к производству чипсов из карася, проект был разработан на базе школьного бизнес-инкубатора, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики Саха (Якутия).

"Чипсы изготавливаются из якутского карася. Проект разработан на базе школьного бизнес-инкубатора. Школьники из Второго Хомустаха сначала победили в районном этапе конкурса "Начинающий фермер", а на региональном этапе интеллектуальной игры они успешно презентовали свою продукцию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что карасевые чипсы выпускаются в форме маленьких батончиков. Кроме вареной рыбы, в продукт добавляют соль и лук. По словам производителей, чипсы богаты фосфором, хромом, жирными кислотами, цинком.

Сбывать продукцию ученики планируют через школьную столовую и местные магазины. Если объем реализации в год составит 7,5 тысячи штук, то выручка составит 300 тысяч рублей.