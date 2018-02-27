ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) будет и дальше добиваться поднятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране, сообщил журналистам в рамках X Приморского профсоюзного форума председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Госдума РФ на пленарном заседании 16 февраля приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

"Это важный шаг, необходимый (поднятие минимального размера оплаты труда в России), но не последний. И дальше будем требовать повышения зарплаты и повышения соцгарантии. Минимальный размер оплаты труда — это соцгарантия, прописанная в Конституции, и она должна повышаться в соответствии с тем уровнем развития и уровнем цен, которые есть у нас в стране", — сказал Шмаков.

По его словам, в Приморье самая острая проблема — долги на заводе "Радиоприбор".

"Там принимаются меры по урегулированию долгов, но там нет профсоюза, поэтому нам сложно вмешиваться туда, где люди не организовались. "Радиоприбор" — пожалуй, самая острая (ситуация) даже в масштабах России, самые большие долги на предприятии", — добавил Шмаков.

Он отметил, что в целом в Приморье ситуация с соцгарантиями работников такая же, как в среднем по стране.

"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода.

На прошлой неделе власти сообщали, что долг перед экс-сотрудниками "Радиоприбора" составляет 381,7 миллиона рублей.

Сейчас в отношении ОАО "Радиоприбор" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам. Бывшего гендиректора оборонного завода Михаила Харченко судят по обвинению в невыплате зарплаты.