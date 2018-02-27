ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) будет и дальше добиваться поднятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране, сообщил журналистам в рамках X Приморского профсоюзного форума председатель ФНПР Михаил Шмаков.
"Это важный шаг, необходимый (поднятие минимального размера оплаты труда в России), но не последний. И дальше будем требовать повышения зарплаты и повышения соцгарантии. Минимальный размер оплаты труда — это соцгарантия, прописанная в Конституции, и она должна повышаться в соответствии с тем уровнем развития и уровнем цен, которые есть у нас в стране", — сказал Шмаков.
"Там принимаются меры по урегулированию долгов, но там нет профсоюза, поэтому нам сложно вмешиваться туда, где люди не организовались. "Радиоприбор" — пожалуй, самая острая (ситуация) даже в масштабах России, самые большие долги на предприятии", — добавил Шмаков.
Он отметил, что в целом в Приморье ситуация с соцгарантиями работников такая же, как в среднем по стране.
На прошлой неделе власти сообщали, что долг перед экс-сотрудниками "Радиоприбора" составляет 381,7 миллиона рублей.
Сейчас в отношении ОАО "Радиоприбор" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам. Бывшего гендиректора оборонного завода Михаила Харченко судят по обвинению в невыплате зарплаты.