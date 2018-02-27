Рогозин опроверг информацию о "племяннике" в руководстве предприятия ОПК

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опроверг информацию "Новой газеты" о якобы его "племяннике", который входит в совет директоров одного из оборонных предприятий страны.

Ранее в "Новой газете" появилась информация о якобы племяннике Рогозина — Романе Рогозине, который входит в совет директоров одного из оборонных предприятий России.

"В сегодняшнем номере ("Новой газеты" — ред.) написали, будто мой "племянник" входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо", — написал Рогозин в соцсети Facebook.

Вице-премьер подчеркнул, что у него нет "племянника по имени Роман". Более того, Рогозин добавил, что у него "вообще никогда не было племянников".

"Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний. В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии", — заявил Рогозин.