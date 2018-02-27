МОСКВА — 27 фев, РИА Новости, Кирилл Борискин. "Ты изменишь свою жизнь", "ты станешь частью самого крупного бизнес-сообщества России и СНГ" — организаторы мотивационных курсов завлекают наивных людей баснословными заработками. Разбогатеть, заявляют они, просто: нужно всего лишь оплатить курс и посетить несколько "обучающих" семинаров. РИА Новости поговорило с жертвами тренингов.

Бизнес вместо квартиры

"Мама, обещаю, я верну 400 тысяч, — плакал в телефонную трубку 24-летний Константин Малкин из Твери. — Дай мне еще месяц, и вы переедете с бабушкой в новую квартиру!"

Сейчас молодой человек живет в дешевом московском хостеле и работает официантом. Но в 2011 году Константин горел желанием работать на самого себя. Он побывал на так называемом "интенсиве", организаторы которого обещали участникам, что за месяц их доходы вырастут в десятки раз. Входной билет, вспоминает Малкин, стоил от пяти до ста тысяч рублей — в зависимости от статуса: обычный, премиум или VIP.

"Все было просто. Платишь деньги и получаешь доступ к курсу, партнерам и историям успеха, — рассказывает Константин. — Народу был полный зал. Ведущие говорили, что недостижимых целей нет, нужно лишь выбрать свою нишу, то, что тебе дается легко. Если попал в яблочко, то "пруха" будет всегда. Не попал — не трать время на этот бизнес. Значит, не твое. Ищи другое".

Воодушевленный "интенсивом" Малкин решил перебраться в Москву и запустить собственный бизнес. Для этого попросил у матери 400 тысяч рублей, отложенные на новую квартиру. Вернуть обещал с процентами.

"Я хотел открыть свое дело, но не знал, в каком направлении двигаться. То чаем торгуешь, то браслетами… Навар-то небольшой, хотелось сразу получать по 500 тысяч. И это я не про оборот, а про заработок в месяц. А что для этого нужно? Считал, что необходимы именно знания и хорошие связи. В Москве мы с приятелями сняли апартаменты за 70 тысяч рублей в месяц. Каждый день — вечеринки, новые знакомые, бизнес-тренинги. Казалось, еще чуть-чуть — и я поймаю удачу за хвост. Конечно, было ощущение, что над головой какая-то туча. И в один прекрасный момент — все. Денег нет! Что делать, непонятно. Короче говоря, задница", — рассказывает парень.

Матери он не вернул ни 400 тысяч, ни тем более проценты. А прибыльный бизнес так и остался мечтой.

"Делаешь вид успешного человека"

Молодой режиссер из Казани Иван Батулин в 2011 году работал видеографом на одном из таких курсов по бизнесу, где за короткие сроки обещали помочь "создать и развить свое дело". Снимал на камеру "интенсивы". Говорит, хотел сделать фильм о том, как обычный парень из деревни приходит на тренинг и через несколько месяцев превращается в миллионера. Но не сделал.

"Такой эмоциональный всплеск был во время этого курса! И вроде бы правильные вещи на нем говорили: что нужно свою нишу искать, выходить из зоны комфорта и ни в чем себе не отказывать. Грубо говоря, создаешь для себя безвыходное положение, которое и будет для тебя двигателем. Подойдет любой способ: прыгни с парашютом, научись кататься на сноуборде, возьми кредит. Правда, во время съемок "интенсива" у меня возникли сомнения", — вспоминает Батулин.

© фото из личного архива Батулина Иван Батулин © фото из личного архива Батулина Иван Батулин

Одно время, говорит он, Казань наводнили молодые бизнесмены. У каждого второго — новый айфон, машина, квартира. "Спрашиваешь: "Зин, деньги откуда?" Отвечают: "Бизнес прет!" — смеется Иван.

"И тут, мне кажется, главная проблема. Скажем, у вас не было денег. Вы пошли на подобный бизнес-тренинг, где вам вбивают в голову: ни в чем себе не отказывай. Что делать? Вы хотите новый айфон. Покупаете его. Но поскольку денег у вас не было, берете в кредит. Когда встречаетесь с друзьями и они видят у вас новый айфон, вы же не скажете, что взяли его в кредит. Скажете, что бизнес в гору пошел. И вот уже ваш друг задумывается, а не записаться ли ему на эти курсы. Ведь никто не знает, что все это в кредит, а долги растут как снежный ком. Таким образом работает сарафанное радио, люди идут на эти тренинги", — рассуждает режиссер.

С другом Ивана, 25-летним Русланом Сулимом, после подобного "интенсива" случилась неприятная история.

"Взял кредит, потом еще один. Жене своей говорил, что все для бизнеса. Кажется, автомобильными покрышками занимался. Дошло до того, что уговаривал ее оформить на себя кредит на 900 тысяч — в банках ему уже отказывали. Руслан сулил золотые горы: скоро бизнес пойдет, будут и квартира новая, и дача, и все остальное. Супруга согласилась. Время шло, а дохода с покрышек так и не было. Товарищ мой еще больше уходил в минус. Что делать? Не закрывать же бизнес. Опять нужны вливания. И Руслан залез в долги под большие проценты — брал везде", — говорит Батулин.

В итоге у жены горе-бизнесмена кончилось терпение: она написала в социальной сети, чтобы Руслану никто больше денег в долг не давал. Потом они развелись. Сулим до сих пор выплачивает кредиты, которые брал на развитие своего бизнеса.

"Он жил в иллюзиях, потерял связь с реальностью. Ему казалось, что возможно все. Теперь у меня в планах снять фильм о том, как человек приходит на такой семинар, где ему надевают шоры на глаза, и он не замечает, как падает вниз. Документальный фильм будет", — подытоживает режиссер.

Никто не хочет работать на дядю

Александр Петров из Санкт-Петербурга тоже побывал на курсах, помогающих "развить бизнес". Каких-то сакральных тайн не узнал, а вот в минус все-таки ушел.

© фото из личного архива Петрова Участник курсов по развитию бизнеса Александр Петров © фото из личного архива Петрова Участник курсов по развитию бизнеса Александр Петров

"В рамках программы организаторы дали задание — поехать отдохнуть небольшой группой участников и одновременно зарабатывать в неделю минимум 10 тысяч рублей. Иначе вылетаешь с курса, — рассказывает Александр. — Мы решили отправиться в Сочи. В нашей группе собрались якобы успешные предприниматели. Только вот денег ни у кого не было, зарабатывать никто не умел. Чтобы выполнить задание, ребята просили у меня и моего коллеги в долг".

По словам Александра, с момента тренинга минуло уже полгода, деньги до сих пор никто не вернул.

"Все эти задания — сплошная фикция. Теоретической базы нет, зачем это нужно — непонятно. Цифры берутся с потолка. Организаторам достаточно было показать СМС-сообщение с уведомлением, что, например, на мой счет упало 10 тысяч рублей, и с тобой занимаются дальше. А разбор задания? А анализ? Короче говоря, "пипл хавает", поскольку никто не хочет работать на дядю", — поясняет он.

Хотя, по мнению Петрова, можно найти и положительные моменты: "Если ты ленивый, не хочешь читать спецлитературу и при этом не жалко 30 тысяч на входной билет и 100 тысяч — на тест различных ниш в бизнесе, не исключено, что такой тренинг поможет".

Трезвый взгляд

Организатор деловых и образовательных мероприятий для предпринимателей Олеся Попова из Кемерово считает, что главное — дружить с головой.

"Такое часто бывает с тренингами личностного роста: ты вроде как зарядился, пришел домой, думаешь, что сейчас весь мир будет у твоих ног, но через пару недель возвращаешься в действительность с обычными жизненными проблемами. И понимаешь, что одним зарядом сыт не будешь — надо работать. Если хочется острых ощущений, можно взять кредит и квартиру продать, однако перед этим необходимо все рассчитать, иначе выход из зоны комфорта приведет в зону нищеты", — говорит Попова.

Она отмечает, что после подобных тренингов миллионером за месяц не стать. Но можно получить хорошую мотивацию и завести полезные контакты. Нужно трезво смотреть на вещи.

"Один предприниматель мне как-то рассказал: когда он открывал бизнес в области общепита, понимал, что это очень затратно, требует больших вложений, поэтому первое время придется постоянно этот бизнес "подкармливать". Но он на него решился только потому, что другой его бизнес мог компенсировать эти риски. А вот кредит загнал бы в долговую яму", — приводит пример Попова.

Полезные навыки

Психологи же призывают наивную публику не путать настоящие бизнес-тренинги и курсы личностного роста. "Первые всегда ориентированы на формирование определенных навыков, которые необходимы для того, чтобы быть успешным в бизнесе. Например, участники могут учиться деловому общению, эффективным продажам, тайм-менеджменту, уверенности во время публичных выступлений", — объясняет заведующая Лабораторией психологии труда, доктор психологических наук, профессор Валентина Барабанщикова.

А вот тренинги личностного роста, указывает эксперт, подразумевают формирование определенных установок, некие личностные изменения. Что очень непросто, поскольку влечет за собой далеко идущие последствия.

"Конечно, неправильно говорить, что любой личностный рост опасен. Так мы закроем много хороших начинаний. Скажем, навык общения в жизни поможет человеку вырасти, выработать уверенность в себе. Вредит именно то, что подавляет волю, определенные потребности, то, что фактически ведет не к росту, а к наживе организатора", — добавляет Барабанщикова.

И предупреждает: выход из зоны комфорта может закончиться печально. "Для некоторых это стресс. Механизм очень простой — добиться выброса адреналина. Мы начинаем быстрее двигаться и соображать. А если находимся под постоянным прессингом, организм истощается. Это чревато непоправимыми физиологическими последствиями", — уверена психолог.