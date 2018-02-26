Эксперт: ждать извинений от "Голоса" не стоит

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ожидать того, что движение "Голос" принесет извинения за свои заявления не стоит, считает директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.

Ранее ряд активистов движения "Волонтеры Победы" потребовал извинений от "Голоса", который обвинил их в том, что они занимались сбором подписей для выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты за финансовую поддержку.

"Голос" в своей работе достаточно часто использует не только непроверенную информацию, которая в дальнейшем оказывается не соответствующей действительности. Но они даже принципиально декларируют, что они сами не собираются проверять данную информацию. Возможно ли от этой организации ожидать того, что они принесут извинения за свои заявления? Я, честно говоря, в этом сомневаюсь", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что такого рода обвинения носят совершенно возмутительный характер.

По словам эксперта, "Волонтеры Победы" выигрывали государственные гранты, ровно так же, как и организации, которые придерживаются достаточно критической по отношению к государству и президенту.

Максим Григорьев также отметил, что те государственные гранты, которые получали "Волонтеры Победы" на благоустройство воинских захоронений, на акции помощи ветеранам и помощь в организации Парада Победы в прошлом году, не имеют никакого отношения к идущей президентской кампании.

"То, что волонтеры участвуют в той или иной деятельности, связанной с каким-либо кандидатом, — это прежде всего связано с личной деятельностью самих волонтеров", — подчеркнул эксперт.