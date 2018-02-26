МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Необходимо обеспечить более жесткий контроль при уничтожении контрафактного алкоголя, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Газета "Известия" ранее сообщила, что в правительстве прорабатывается ряд мер пресечения незаконного производства и оборота этилового спирта, в том числе — внесудебное уничтожение алкоголя, который был изъят в ходе мероприятий Росалкогольрегулирования, МВД и ФСБ. Сейчас конфискованное и изъятое спиртное уничтожают по решению суда, а до этого момента нелегальный алкоголь хранится на складах по всей стране. Так, в октябре объем конфискованного спиртного составил 40 миллионов литров, напомнило издание.

"Безусловно, механизмы, которые способствуют сокращению административных процедур, исключению или ограничению применения судебных процедур в процессе борьбы с незаконным оборотом алкоголя, сегодня востребованы и заслуживают поддержки. Однако при этом нужно исключить малейшую возможность для злоупотреблений со стороны отдельных должностных лиц. Необходимо обеспечивать более жесткий контроль на всех этапах, увеличить меру ответственности тех госструктур и их сотрудников, которые проводят экспертизу, осуществляют утилизацию или реализацию алкогольного контрафакта", — заявил агентству Ремезков, комментируя соответствующее сообщение.

В то же время он полагает, что следует максимально использовать возможности реализации изъятой из нелегального оборота, но безопасной для потребителей алкогольной продукции. "Разумеется, все вырученные при этом средства должны быть обращены в доход государства и компенсировать хотя бы часть расходов на проведение экспертизы, на перевозку и хранение контрафакта", — отметил депутат. Но если по результатам экспертизы установлено, что алкогольная продукция является не только контрафактной, но и опасной для здоровья, то ее необходимо уничтожать.

А делать это, действительно, лучше всего сразу после экспертизы, вместо того чтобы складировать контрафакт, затрачивая значительные бюджетные средства на содержание складских помещений, согласен первый зампред бюджетного комитета. Если же контрафактность определяется исключительно отсутствием акцизной марки, то есть, алкоголь произведен в обход системы ЕГАИС, но при этом безопасен и годен к употреблению, то такую продукцию можно реализовывать через исполнительные органы власти, допускает он.

"Так, как, например, сегодня обеспечивает реализацию таможенного конфиската Росимущество", — напомнил депутат. "Конечно, алкоголь в любом случае не может быть полезным для здоровья граждан. Это не ввезенные нелегально продукты питания, которые, действительно, жаль отправлять под бульдозеры. Но и проход трактора по стеклянным бутылкам с алкоголем, даже продемонстрированный по телевидению, сам по себе не решает проблему контрафакта", — резюмировал Ремезков.