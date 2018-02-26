Глава Крыма сдал ЕГЭ по русскому языку на отлично

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов сдал пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на отлично, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Ранее в Крыму стартовала всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", в ходе которой родители смогли пройти через все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, написать экзаменационную работу. В акции участие принял также глава Крыма Сергей Аксенов.

"Баллы, выставленные за работу Главы Республики Крым Сергея Аксенова, — 31, что соответствует оценке "отлично" по русскому языку. Правильно выполнены все задания с кратким ответом, написанное сочинение соответствует всем критериям оценивания", — говорится в сообщении.

Выполнение всех заданий было рассчитано на 30 минут, максимальное количество баллов за выполнение всей работы — 32: восемь баллов – за задания с кратким ответом, 24 балла – за выполнение восьмого задания, которое предполагало написание сочинения по предложенному тексту и требовало от участников соблюдения ряда критериев, в том числе соответствия орфографическим, пунктуационным и грамматическим нормам современного русского языка, соблюдение логики и цельности написанного сочинения, формулировку проблемы, поставленной автором исходного текста, определение позиции автора.

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