В московском метро начали раздавать значки для беременных пассажирок

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московский метрополитен организовал раздачу значков для беременных пассажирок с призывом уступить им место, сообщили журналистам в пресс-службе столичной подземки.

По словам первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, метро — транспорт повышенной опасности. "Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию. Все пассажирки в положении могут… получить значок с надписью "Спасибо, что уступили место будущей маме", — рассказал он.

Чиновник отметил, что значок выполнен в красном цвете, он хорошо заметен.

Как пояснили в пресс-службе, акция проводится для того, чтобы повысить уровень социальной ответственности пассажиров по отношению друг к другу. Чтобы получить значок, беременным женщинам не нужно предоставлять справки о беременности, достаточно подойти к одной из стоек "Живое общение", которые находятся на 13 станциях метро и МЦК. Аналогичные акции уже проходили в метрополитенах Лондона и Нью-Йорка.

Подчеркивается, что социальная кампания не подразумевает штрафов в отношении пассажиров, которые откажутся уступать место женщинам со значком.

Пока акция проводится в пилотном режиме, но, если она получит положительный отклик, кампанию могут сделать постоянной.