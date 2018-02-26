МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подготовка новых "майских указов" обсуждается, но окончательное решение на этот счет примет президент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, очерченные Владимиром Путиным задачи "так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения".

"В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров", — сказал Песков, комментируя возможность издания новых указов по итогам послания Федеральному собранию.

Пресс-секретарь отметил, что "майские указы" рассматриваются в качестве одного из вариантов. При этом конкретную "форму юридического оформления" основных задач выберет президент.

Также Песков добавил, что оценки работы и перспективы на будущее в послании Федеральному собранию будут совпадать с программой Путина на выборах.

Майские указы

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя предвыборные обещания. Указы содержали параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение его президентского срока.