Глава Крыма заявил, что референдум по воссоединению с Россией был неизбежен

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Крымский референдум по воссоединению с Россией был неизбежен, а митинг у стен парламента республики четыре года назад лишь послужил катализатором исторических процессов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Под стенами госсовета республики (в то время Верховного Совета АРК) 26 февраля 2014 года накануне "Крымской весны" прошел многотысячный митинг со столкновениями между сторонниками пророссийских движений и экстремистами, во время которого "Правый сектор"* пытался разжечь межнациональный конфликт. В результате беспорядков два человека погибли, 79 получили ранения. В ночь на 27 февраля над зданиями правительства и парламента Крыма были подняты флаги РФ. Эти события называют отправной точкой "Крымской весны", по итогам которой состоялся референдум и возвращение Крыма в состав России.

"Действия киевских вооруженных захватчиков власти на тот момент были неадекватны, и было видно, что они настроены на продолжение конфликта, причем в других юго-восточных областях Украины, поэтому решение о референдуме все равно бы состоялось. Просто 26 февраля послужило катализатором для того, чтобы были предприняты определенные решительные шаги, в том числе органами власти Российской Федерации, лично президентом. Это только ускорило цепочку событий", — сказал Аксенов журналистам.

При этом глава республики назвал "маразмом" намерение объявить на Украине 26 февраля "днем сопротивления Крыма российской оккупации".

* Организация, запрещенная на территории России

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>