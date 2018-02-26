На Камчатке сотрудники МЧС спасли нерпу, которая не могла выйти к воде

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли нерпу, которая не могла попасть к открытой воде в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Животное заметили местные жители, они и вызвали МЧС.

"Оперативно прибывшие на место спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России (ДВРПСО) облачились в гидрокостюмы и вышли на прибрежный лед, где находилась нерпа. Сергей Марков, Денис Ермолаев, Владимир Шарый и Владимир Кривошапов осмотрели животное, убедились, что у него нет травм, и помогли нерпе добраться до полыньи", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС отмечают, что подобные спасательные операции проводятся на Камчатке нечасто. Похожий случай был в январе 2017 года в бухте Раковая. На нерпу, которая оказалась на льду замёрзшей бухты, напали бродячие собаки. Местные жители отбили животное от собак и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС убедились в отсутствии травм у нерпы и на аварийно-спасательной машине доставила ее к берегу Авачинской бухты, где выпустили в открытую воду.