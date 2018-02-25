Артист "Цирка Запашного" находится в коме спустя сутки после падения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов продолжает находиться в искусственной коме спустя сутки после падения во время выступления, сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

Администратор труппы Сергей Белинский рассказал РИА Новости, что Мартынов сорвался с высоты в пять — шесть метров во время выступления в Элисте и получил серьезную травму головы и различные переломы, он находится в реанимации.

"Пока он находится в состоянии искусственной комы, его состояние стабильное", — пояснил Гаджиев.

Заместитель директора по организации гастролей цирка ранее уточнил агентству, что причиной падения стал незакрепленный карабин. При этом Гаджиев отметил, что артисты самостоятельно готовят и закрепляют свое снаряжение перед выступлением. По словам заместителя директора, врачи решили не оперировать артиста и не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. Как рассказал Гаджиев, ухудшения состояния Мартынова не наблюдается, он "чуть-чуть" идет на поправку.