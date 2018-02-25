Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Александр Овечкин поздравил российскую команду с победой в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
"Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!" — написал Овечкин.
Российский нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады и лучшим распасовщиком. В списке снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.