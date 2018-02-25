Стало известно, почему река в Северной Осетии стала ярко-оранжевой

ПЯТИГОРСК, 25 фев — РИА Новости. Глина и ржавчина из шахты окрасили реку Ардон в Северной Осетии в ярко-оранжевый цвет, экологической опасности нет, сообщает Минприроды республики.
Как отмечается, ситуацию начали прояснять совместно с администрацией поселка Мизур. Как выяснилось, из-за потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные выработки, сейчас шахта бесхозная.
"Как прокомментировали в администрации поселка Мизур, через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации", — добавили в ведомстве.
По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны, информирует региональное Минприроды.
Специалисты взяли пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон для дальнейшего использования в надзорной деятельности. Результаты будут переданы в управление Росприроднадзора по Северной Осетии.