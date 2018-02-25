В Москве проходит Марш памяти Немцова

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники согласованного московскими властями Марша памяти Бориса Немцова в столице начали движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во главе колонны идут лидеры демократических партий и организаций, в том числе члены партии ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым и движения "Солидарность" с Ильей Яшиным.
В середине колонны движутся активисты партии "Яблоко", среди которых сооснователь партии, кандидат в президенты России Григорий Явлинский и председатель партии Эмилия Слабунова, сопредседатель Общественного штаба поддержки кандидата Владимир Рыжков и руководитель московского отделения партии Сергей Митрохин.
В этом году к колонне также присоединились кандидат в президенты России Ксения Собчак.
После окончания акции, запланированного на 16.00 мск, участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.