В Москве проходит Марш памяти Немцова

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники согласованного московскими властями Марша памяти Бориса Немцова в столице начали движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, передаёт корреспондент РИА Новости.

Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, участники акции также несут плакаты с портретами и цитатами Немцова.

Во главе колонны идут лидеры демократических партий и организаций, в том числе члены партии ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым и движения "Солидарность" с Ильей Яшиным.

В середине колонны движутся активисты партии "Яблоко", среди которых сооснователь партии, кандидат в президенты России Григорий Явлинский и председатель партии Эмилия Слабунова, сопредседатель Общественного штаба поддержки кандидата Владимир Рыжков и руководитель московского отделения партии Сергей Митрохин.

В этом году к колонне также присоединились кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Ранее власти Москвы согласовали проведение шествия в память о Борисе Немцове 25 февраля. Как уточнил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, марш согласован по маршруту от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее на проспект Сахарова. Планируется, что в шествии примут участие порядка 30 тысяч человек.

После окончания акции, запланированного на 16.00 мск, участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.