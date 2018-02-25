В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 20 авиарейсов задержано в столичных аэропортах, отменено 18, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 13:26 мск воскресенья, во Внуково задержаны четыре рейса, три отменены, в Домодедово задержано семь рейсов, 15 отменено, в Шереметьево 12 рейсов задержано.

Как сообщила РИА Новости ведущий специалист погодного центра "Фобос" Елена Волосюк, облачная погода с прояснениями, местами слабый снег и мороз до 14 градусов ожидаются в московском регионе в воскресенье. По словам синоптика, столица по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, но поток арктического холода усилится и отрицательное отклонение от температурной нормы составит примерно 8-10 градусов. Атмосферное давление останется высоким и составит 754 миллиметра ртутного столба.

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