МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Женщины-депутаты Госдумы заступились за главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого в эфире телеканала "Дождь" обвинили в "приставании" к журналисткам, следует из заявления участниц Женского клуба нижней палаты парламента.
Парламентарии также подчеркивают, что знают Слуцкого "как порядочного и ответственного политика, профессионала своего дела, имеющего серьезный авторитет не только в России, но и за рубежом", а также отмечают важность работы комитета, который он возглавляет.
"Поэтому тем, кто решил апробировать подобный способ дезинформации, не стоит увлекаться. Вирус бездоказательных обвинений, который поразил западные страны и стал способом борьбы с конкурентами, пытается проникнуть и в Россию. Характер провокации слишком очевиден", — подчеркивается в заявлении.
"Подобного рода обвинения делаются легко и громко, а когда обнаруживается ложность порочащих сведений, общество данной темой уже не интересуется. На это и расчет. Женщины-депутаты Государственной думы выражают поддержку Леониду Эдуардовичу Слуцкому", — отмечается в тексте.
Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.
Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.
В ответ на это и.о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.