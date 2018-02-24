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Общество

В Женском клубе ГД прокомментировали заявления о "домогательствах" Слуцкого

17:2524.02.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фотоПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Женщины-депутаты Госдумы заступились за главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого в эфире телеканала "Дождь" обвинили в "приставании" к журналисткам, следует из заявления участниц Женского клуба нижней палаты парламента.

Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Слуцкий назвал обвинения в домогательствах к журналисткам "поклепом"
"В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Эдуардовича Слуцкого заявляем, что считаем подобную информацию провокацией. Шумиха вокруг Слуцкого напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации. Такого рода безосновательные заявления изначально стоит рассматривать как информационную агрессию", — говорится в заявлении женщин-депутатов, участниц Женского клуба Госдумы, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Парламентарии также подчеркивают, что знают Слуцкого "как порядочного и ответственного политика, профессионала своего дела, имеющего серьезный авторитет не только в России, но и за рубежом", а также отмечают важность работы комитета, который он возглавляет.

"Поэтому тем, кто решил апробировать подобный способ дезинформации, не стоит увлекаться. Вирус бездоказательных обвинений, который поразил западные страны и стал способом борьбы с конкурентами, пытается проникнуть и в Россию. Характер провокации слишком очевиден", — подчеркивается в заявлении.

Фотоколл Фанни Ардан. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ардан считает, что в вопросе о домогательствах каждый имеет право на мнение
При этом отмечается, что "сенсация", обнародованная в преддверии Дня защитников Отечества, "выглядит чересчур постановочно". Женщины-депутаты также заявили, что считаются недопустимым "бездоказательно очернять имя человека".

"Подобного рода обвинения делаются легко и громко, а когда обнаруживается ложность порочащих сведений, общество данной темой уже не интересуется. На это и расчет. Женщины-депутаты Государственной думы выражают поддержку Леониду Эдуардовичу Слуцкому", — отмечается в тексте.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

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Шэрон Стоун рассмеялась после вопроса о домогательствах
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и.о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.

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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
viktor.popovich.59
А подать в суд на А. Перепелову слабо? Чтобы все было в соответствии с буквой закона.
17:32
24.02.2018
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Ратибор
Слуцкий не далее как сегодня выступил с резкими заявлениями в адрес США по поводу финансирования ими исламистских боевиков в Сирии.
"Дождь" отрабатывает деньги Госдепа.
18:21
24.02.2018
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