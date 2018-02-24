Путин поручил разработать план по улучшению экологии в Красноярске

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края до середины июня разработать план по улучшению экологической обстановки в Красноярске, сообщается на сайте Кремля в субботу.

"Совместно с правительством Красноярского края и заинтересованными организациями разработайте и утвердите комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске. Срок – 15 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

В течение 2017 года и с начала 2018 года режим "черного неба" вводился в Красноярске несколько раз. Тогда жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах, витающий в воздухе.

В начале февраля во время визита в Красноярск Путин отметил, что основными факторами ухудшения экологической обстановки в городе является растущий автопарк. По его словам, на него приходится 36% всех выбросов, 29% приходится на алюминиевый комбинат, затем по объему выбросов идут теплоэлектростанции. Также Путин отметил дома, которые отапливаются углем, особенно зимой. И все это, по его словам, создает "черное небо". В итоге он призвал переводить городской автопарк Красноярска на газомоторное топливо.