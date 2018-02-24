Украинский блогер заявил, что в эфире НТВ его била "безумная ведьма"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский политолог и блогер Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", рассказал в Facebook свою версию случившегося.

"Врать не стану — когда на меня навалилась охрана и "группа поддержки", меня прижали к полу, и безумная ведьма (журналист) Елена Бойко била меня ногами по лицу (но не попадала…)", — отметил политолог.

"Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", — добавил Суворов.

По его словам, "очень смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова"…". "Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку", добавил политолог.

Ранее Суворов опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором отметил, что произошедшее "даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались и на этом все закончилось".

Причиной случившегося политолог назвал взрыв эмоций, когда немецкий депутат Андреас Мауер стал рассказывать о геноциде жителей Донбасса со стороны украинских военнослужащих. Инцидент имел место в прямом эфире телеканала НТВ 22 февраля. Сам Норкин отказался комментировать ситуацию.