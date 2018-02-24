МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал драку украинского политолога Дмитрия Суворова с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи".

"По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло", — написал Пушков в своем Twitter.

Конфликт произошел во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал о гибели сотен детей из-за боевых действий на востоке Украины. Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между мужчинами завязалась драка.

Позднее Суворов заявил, что его "взорвали эмоции" из-за "лжи" немецкого депутата, и он был вынужден "защищать свою страну" от наговора.

Андрей Норкин отказался комментировать инцидент.