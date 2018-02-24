"Ночью мы ломали метрополитен". Какие тайны о Москве знают диггеры

Диггер Никита в одном из коллекторов в центре Москвы

Диггер Никита в одном из коллекторов в центре Москвы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. Неглинка, Пресня, Очаковка, Чертановка, Капля, Водянка, Кровянка, Вавилон-ручей — множество московских рек заключено под землю. Старинные коллекторы образуют целую сеть, по которой путешествуют любители острых ощущений. Корреспондент РИА Новости спустился под землю и выяснил, какие тайны о Москве знают диггеры.

По следам черепашек-ниндзя

Провести для нас экскурсию по коллектору Неглинки согласился диггер с многолетним стажем Никита. Мы надеваем массивные непромокаемые сапоги, цепляем на голову фонарик. Выдвигаемся на точку погружения. Никита поднимает увесистой кочергой канализационный люк, и мы по очереди спускаемся метров на пять вниз.

В темноте подземелья в памяти сразу всплывают картинки из компьютерных игр или мультфильма про черепашек-ниндзя, которые вместе с учителем Сплинтером жили в канализации Нью-Йорка. Кругом мрак и потоки воды, в воздухе сырая взвесь, бесконечные коллекторы уходят далеко в темноту. На стенах беловатые наросты, образовавшиеся из-за реагентов.

Правила передвижения под землей просты: необходимо соблюдать дистанцию и держать руки свободными. Под ногами очень скользко — легко упасть.

Нижняя часть кладки была сделана в 1817 году, все остальное сверху надстроили к 1908 году. Москва на протяжении своей истории не раз подвергалась наводнениям. Последнее крупное было в 1908 году, когда уровень Москвы-реки поднялся на девять метров. Затопило около сотни улиц — 16 квадратных километров территории. Пострадало около 200 тысяч жителей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Диггер Никита в одном из коллекторов в центре Москвы © РИА Новости / Кирилл Каллиников Диггер Никита в одном из коллекторов в центре Москвы

"Тогда в городе начали возводить разветвленную систему водостока. Про компьютерные игры вы не зря сказали — у нас тут были разработчики из японской компании Konami, интересовались обстановкой", — подтверждает наши догадки сопровождающий.

Всего на территории Москвы более 300 проточных или замкнутых водоемов (пруды и озера), а также 196 рек и ручьев, в основном заключенных в коллекторы. Выглядит все это довольно мрачно, однако отторжения не вызывает. Относительно чистая кирпичная кладка, вода бурого цвета, но без запаха. Дело в том, что коллектор и городская канализация никак друг с другом не связаны. Коллекторы — это подземные тоннели для водоотведения. Сюда поступает вода через ливневые решетки, также здесь протекают сточные воды. Специалисты "Мосводостока" регулярно осматривают сети и прочищают, если требуется, русло.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Корреспондент РИА Новости в одном из коллекторов в центре Москвы © РИА Новости / Кирилл Каллиников Корреспондент РИА Новости в одном из коллекторов в центре Москвы

Подготовка к ядерной войне

По коллектору Неглинной можно дойти до Цветного бульвара, Самотечной площади и подняться дальше вверх по руслу реки. Спускаться сюда без согласования запрещено. За нарушение полагается штраф в три-пять тысяч рублей, но многих любителей острых ощущений это не останавливает. А вот проникновение в систему метрополитена наказывается лишением свободы сроком до четырех лет. Такую цену за разовую прогулку платить никто не хочет.

Система метрополитена в Москве — одна из самых развитых в мире. По словам Никиты, от горожан по-прежнему скрыты заброшенные станции и секретные тоннели. "Знаете про "Бункер-42" на Таганке? Это массивное бомбоубежище, созданное при Сталине на случай ядерной войны, сейчас там проводят экскурсии. Глубина — 65 метров. Подобное место есть, например, в районе Белорусского вокзала, называется "Объект-40". Блок разделен на два этажа, на первом — рабочие кабинеты, на втором — оперативный зал. От основного помещения отходит сложная, переплетающаяся во всех трех измерениях сеть ходов и небольших помещений", — говорит наш гид.

Он отмечает, что строились бомбоубежища для руководства силовых структур и государственных органов. Их туда предполагалось переместить при возникновении полномасштабного конфликта между сверхдержавами.

Всего в московской подземке — от шести до 20 слоев. Один из самых знаменитых секретов (или, возможно, просто слухов) — отдельная линия метро, построенная для Сталина. Предположительно, она уходит далеко за пределы Москвы.

Подземные прогулки порой заканчиваются трагически. Несколько лет назад между станциями "Таганская" и "Павелецкая" Кольцевой линии был обнаружен труп. Тело лежало на ступеньках около двери одного из подсобных помещений и уже успело частично мумифицироваться. На бездомного погибший не походил, одет прилично, но документов при нем не было. Сотрудники "Гормоста" также недавно нашли тело молодого диггера в коллекторе у реки Раменки.

"Адреналина требуется все больше, — объясняет Никита. — Кто-то переключается на зацеперство. При строительстве станции метро "Спартак" цеплялись к поездам, а потом на всем ходу прыгали на перрон. Для этого предварительно облачались в мотоциклетную экипировку".

Опасность в том, что люди становятся абсолютно равнодушными к риску и не чувствуют реальной угрозы. "Был диггер по прозвищу Румата, считался одним из самых опытных. Погиб он очень глупо. Ехал в метро и открыл на ходу двери вагона. В результате его просто сдуло обратной тягой. Одни мои знакомые решили прокатиться на крыше поезда метро в районе станции "Кунцевская", а там состав проезжал в сантиметрах от каких-то железобетонных конструкций. Потом спасатели соскабливали останки с этих арматурин", — рассказывает Никита.

Американцы постоянно смеются

Диггеры занимаются подземными исследованиями на протяжении почти 40 лет, отмечая на картах секретные тоннели, бункеры и станции. Благодаря отличной вентиляции, паров метана можно не бояться, а вот ливень опасен. В дождливую погоду уровень воды в коллекторах поднимается, течение усиливается.

В Москве уже три поколения диггеров. Первое — так называемые "олды", те, кто лазил в 1990-х — начале 2000-х. Вторая волна — с середины 2000-х по 2010-е. Третья — современные диггеры. Старые диггеры часто проникали в метро из-за отсутствия законодательных запретов, но считали зазорным рисовать на старинной кладке и оставлять мусор.

История возникновения такого адреналинового увлечения у большинства одинаковая. Либо от нечего делать подростком гулял по центру города, дергал люки, проник внутрь и провел под землей первые несколько часов. Либо в компании друзей бродил по заброшенным зданиям, а потом вместе стали забираться в подземелья.

"Сейчас никакой общей диггерской тусовки не существует, хотя пара крупных форумов в интернете сохранилась. Еще семь-восемь лет назад были общие встречи. Днем мы тусовались в парках, а ночью ломали метрополитен и лезли на станции", — вспоминает Никита. Многих на начальном этапе привлекают рассказы о крысах-мутантах, фиолетовых крокодилах, которые якобы водятся под землей. Опытные диггеры, однако, разочаровывают новичков и журналистов: никакой диковинной фауны здесь нет.

Состоятельные люди и иностранцы часто просят провести для них экскурсии. "Самые неприятные — американцы. Они тупые, смеются над всем подряд, задают странные вопросы, постоянно ругаются, — отмечает сопровождающий. — А самые душевные — французы, им интересна культура и история".