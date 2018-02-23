Путин: дипломат Фалин честно служил делу, людям и Отечеству

Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати Новости (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.

Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати Новости (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дипломата и журналиста Валентина Фалина, отметив, что он честно служил делу, людям и Отечеству.

Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости его близкие. В 1971-1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Валентина Михайловича Фалина. Валентин Михайлович был необычайно талантливым, разносторонне одарённым человеком – выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что опыт и аналитические способности дипломата всегда были востребованы на самых сложных и ответственных направлениях работы. "И всегда он достойно справлялся с поставленными задачами, честно служил делу, людям, Отечеству", — подчеркнул глава РФ.

"Светлая память о Валентине Михайловиче Фалине сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег – в наших сердцах", — добавил Путин.