Кадыров проклял Сталина "во веки веков"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вспоминая о депортации чеченского и ингушского народов 1944 года, проклял Иосифа Сталина и назвал его тираном.

Политик отметил, что, несмотря на множество трагических событий и войн, пережитых чеченским народом, Сталин причинил ему самый большой вред, лишив людей родной земли.

"Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа", — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Он отметил, что часть репрессированных умерли от голода и болезней, другие выжили благодаря истинной вере.

По приказу Сталина 23 февраля 1944 года чеченский и ингушский народы были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Два народа провели в ссылке 13 лет и начали возвращаться домой после 9 января 1957 года, когда указом Хрущева их автономия была восстановлена, а ограничения на перемещение "спецпереселенцев" сняты.