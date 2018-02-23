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Общество

Кадыров проклял Сталина "во веки веков"

16:1423.02.2018
(обновлено: 17:16 23.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вспоминая о депортации чеченского и ингушского народов 1944 года, проклял Иосифа Сталина и назвал его тираном.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Кадыров предложил уголовно наказывать за искажение правды о ВОВ
Политик отметил, что, несмотря на множество трагических событий и войн, пережитых чеченским народом, Сталин причинил ему самый большой вред, лишив людей родной земли.

"Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа", — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Он отметил, что часть репрессированных умерли от голода и болезней, другие выжили благодаря истинной вере.

По приказу Сталина 23 февраля 1944 года чеченский и ингушский народы были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Два народа провели в ссылке 13 лет и начали возвращаться домой после 9 января 1957 года, когда указом Хрущева их автономия была восстановлена, а ограничения на перемещение "спецпереселенцев" сняты.

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Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Andrej Talja
Очень нравится одна статья по теме...
"Как должны быть наказаны предатели!?

Согласно закону, в условиях военного времени дезертирство и уклонение от военной службы наказывается расстрелом, в качестве смягчающей меры- штрафная часть.

Бандитизм, организация восстания, сотрудничество с противником – смерть.... "
А их просто выселили .

- Массовое дезертирство чеченцев и ингушей: всего за три года Великой Отечественной войны из рядов Красной Армии дезертировало 49362 чеченца и ингуша, еще 13389 «доблестных горца» уклонились от призыва (Чуев С. Северный Кавказ 1941-1945. Война в тылу. Обозреватель. 2002, №2).
Например: в начале 1942 года при создании национальной дивизии, удалось призвать лишь 50% личного состава.
Всего в Красной Армии честно служило примерно 10 тысяч чеченцев и ингушей, погибло и пропало без вести 2,3 тысячи человек. А более 60 тыс. их сородичей уклонились от выполнения воинского долга.

- Бандитизм. С июля 1941 года по 1944 год, на территории Чечено-Ингушской АССР, органами государственной безопасности было ликвидировано 197 банд – 657 бандитов убито, 2762 захвачены, 1113 сдались добровольно. Для сравнения, в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии погибло или попало в плен почти вдвое меньше чеченцев и ингушей. Это без подсчета потерь «горцев», в рядах гитлеровских «восточных батальонов».
И как Сталин должен был поступить??
16:49
23.02.2018
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yungaqw
все "херои" махать шашкой,когда вождь мёртв.
16:48
23.02.2018
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