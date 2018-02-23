Глава МЧС Пучков подарил часы ветерану пожарной охраны Москвы

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил со 100-летним юбилеем ветерана пожарной охраны Москвы и участника двух войн Федора Чухломина.

"Поздравляю вас с таким большим юбилеем! Желаю вам здоровья и долголетия. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей страны!" — сказал Пучков, приехав к ветерану в гости.

Вместе с министром ветерана посетили начальник ГУМЧС РФ по Москве Илья Денисов и представители ветеранской организации министерства. Министр вручил юбиляру нагрудный знак МЧС России "Ветеран МЧС России", наручные часы и проигрыватель для виниловых пластинок и компакт-дисков.

"Спасибо, что пришли, что помните. И за то, что вы делаете, спасибо", — твердым голосом ответил юбиляр.

Кроме того, внуку, который служит в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС, было присвоено очередное звание подполковника. А правнучкам Федора Чухломина министр подарил кукол с наставлением беречь прадеда.

Майор в отставке Федор Чухломин родился 23 февраля 1918 года в деревня Лисья Гора Верхне-Лальского сельского совета Лальского района нынешней Кировской области. Фронтовик, участвовал в двух войнах: Великой Отечественной и Советско-Японской. В 1947 году старшина запаса Чухломин поступил на службу в пожарную охрану Москвы. Прошел путь от пожарного до начальника военизированной пожарной части. В 1974 году в звании майора ушел на заслуженный отдых. Но до сих пор продолжает передавать свой опыт.