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"Цель США — довести Россию до краха": десять цитат Валентина Фалина

Сюжет:
Умер Валентин Фалин (11)
11:0123.02.2018
(обновлено: 12:49 23.02.2018)
20109295
© РИА Новости / Григорий СысоевОбщественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати Новости (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати Новости (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.
© РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На 92-м году жизни скончался бывший посол СССР в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин.

Валентин Фалин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Дипломат и ученый: коллеги Фалина вспоминают его выдающийся жизненный путь

РИА Новости вспоминает яркие цитаты выдающегося дипломата, историка и журналиста.

О несовместимости СССР и США: "Американцы в 1946 году решили, что само существование СССР несовместимо с безопасностью США. Коммунисты или не коммунисты — это вопрос не совсем верный. Выгода очень простая: ресурсы. Сегодня Украина — часть того плана. Помимо ресурсов, Россия без Украины становится более уязвимой, об этом еще Бжезинский (американский политолог. — Прим. ред.) говорил".

О взаимосвязи санкций и гонки вооружений: "Санкции, создание пояса военных баз вдоль границы с Россией — все это лишь продолжение прежней политики Запада, меняются только методы. После создания СССР термоядерного оружия и, таким образом, ликвидации монополии Соединенных Штатов в данной области гонка вооружений превратилась в форму ведения войны. И сейчас навязывание нам новых витков этой гонки преследует вполне конкретную цель — довести экономику России до коллапса. И США едва ли откажутся от этой идеи".

Об американских бомбардировках Японии: "Бомбы сбрасывались на Японию в расчете на то, что они покажут Советскому Союзу, что в мире теперь один хозяин".

О глобальном значении Ялтинской конференции: "Ялта была лучшим из шансов, который предоставлялся человечеству на протяжении всей его письменной истории, по крайней мере, с Рождества Христова, когда мы могли вообще исключить войну, как это записано в Уставе ООН, из жизни человечества. Этот шанс был не использован. Ответственность за это несет в первую очередь Вашингтон".

О способе спасения Советского Союза: Чтобы спасти СССР, мы должны были поступить очень просто. <…> Это, правда, крайняя позиция, но ее, между прочим, занимал в свое время и Андрей Дмитриевич Сахаров. Мы должны были создать энное количество 100-мегатонных бомб, разместить их вдоль американского Атлантического и Тихоокеанского побережий на дне океанов, и если бы американцы напали на нас, взорвать все эти бомбы; от США ничего бы не осталось.

Валентин Фалин - дипломат, политический и общественный деятель, ученый. Архивное фото
© РИА Новости
Киселев о смерти Фалина: его жизнь и труды будут изучать очень долго
О Евгении Примакове: "Самая большая заслуга Евгения Максимовича, которая ему памятником будет, — это вывод из дефолта страны после краха финансового, когда фактически Российская Федерация была на грани распада не только политического, но и краха и распада экономического".

О действиях России во время вооруженного конфликта в Южной Осетии (2008): "Если бы мы не среагировали так, как среагировало наше руководство, то мы открыли бы шлюзы для новых провокаций против России, против ее жизненных интересов, для того, чтобы нас стеснить и выстраивать по нашей периферии все агрессивные позиции".

Об ответственности за будущее: "Вскоре после распада СССР я записал: "Первейшей заботой каждого, кто принимает на себя ответственность за будущее страны, должна быть консолидация общества. Горчаковское "Россия, сосредоточивайся!" актуально как никогда. Сосредоточивать помыслы, энергию и усилия на созидании и возрождении, на примирении себя с собою. Иначе России не воспрянуть".

Доктор исторических наук, участник переговоров о воссоединении Германии профессор Валентин Фалин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Союзе журналистов России назвали Фалина легендарным человеком
О политике Трампа: "Для того чтобы понять смысл решений Трампа, их общий вектор и перспективы, необходимо выйти за пределы обсуждения деталей и посмотреть на ситуацию в США и в мире комплексно, уж поскольку то, что произошло в ноябре прошлого года (2016-го. — Прим. ред.) в названной стране, касается не просто смены американского шила на американское же мыло. Речь идет о начале смены глобальной матрицы".

О главных угрозах человечеству: "Когда спрашивают о том, что сегодня больше всего угрожает человечеству и всему живому на Земле, обычно называют ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Но забывают еще об одном поистине страшном оружии массового поражения, нацеленном прежде всего на мозг человека. Это информация. Пропаганда и агитация".

Чем запомнился Валентин Фалин

Выпускник МГИМО, Валентин Фалин многие годы отдал дипломатической службе: он работал в группе аналитиков комитета информации при МИД СССР, готовил тексты выступлений Никиты Хрущева по германской проблематике, возглавлял группу советников главы внешнеполитического ведомства Андрея Громыко. В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ.

С 1978 по 1982 год Фалин — первый заместитель завотделом международной информации ЦК КПСС, позднее занимался публицистикой, был обозревателем "Известий", а также занимал пост одного из руководителей АПН  — предшественника МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Григорий СысоевОбщественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.

Область научных интересов Валентина Фалина — история. Он написал книги "История внешней политики СССР" (1969, член авторского коллектива, удостоена Государственной премии СССР), "Политические воспоминания" (1993, Германия, 1999, Россия), "Второй фронт" (1995, Германия, 2000, Россия), "Конфликты в Кремле" (1997, Германия, 1999, Россия). Доктор исторических наук и лауреат Государственной премии СССР (1982).

За свои достижения был награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, имел благодарность президента России (2010).

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Комментарии
19 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Colpy
Это был наш ответ тому же Бжезинскому! Только к тому прислушивались, а к этому... видимо не очень! На таких стоит земля Русская ,да и не обвалится...!
11:11
23.02.2018
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Сергей Иванов
> Россия без Украины становится более уязвимой, об этом ещё
> Бжезинский говорил

Да, Бжезинский же ерунды не скажет!

Однако почему-то, когда Украина "с нами" мы всё время должны были им поставлять ресурсы, защищать от врагов, дарить территории, обустраивать и т.п. Сомнительное преимущество!

Лучше пусть будут там нейтральные территории.
11:10
23.02.2018
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