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Ольга Зиновьева: не хочу говорить о Фалине в прошедшем времени

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Умер Валентин Фалин (8)
22:4222.02.2018
02240
© РИА НовостиВалентин Фалин - дипломат, политический и общественный деятель, ученый.Валентин Фалин - дипломат, политический и общественный деятель, ученый.
© РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Скончавшийся в четверг бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) и советский посол в Западной Германии Валентин Фалин был настоящим профессионалом, его интеллект, знания и человеческие качества позволяют назвать его украшением его эпохи, заявила РИА Новости российский общественный деятель, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева.

Почетный член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Валентин Фалин на международной научной конференции на тему: VIII Зиновьевские чтения Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.

"Валентин Михайлович Фалин — он не был, он остается персоной грата не только в советской и российской дипломатии, но и на общечеловеческом уровне. Интеллектуал крупнейшего масштаба, настоящий человек: человек гордый, человек достойный. То, что он знаток, что он профессионал в своем деле — в этом никто вообще сомневаться не будет", — рассказала Зиновьева.

Доктор исторических наук, участник переговоров о воссоединении Германии профессор Валентин Фалин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Ценнейший человек, украшение нашей эпохи… Это те самые слова, которые можно про него сказать и нужно про него сказать. Я счастлива, что мы дружили", — продолжила общественный деятель.

По ее словам, Фалин сыграл огромную роль в работе Зиновьевского клуба.

"Это феноменальный человек, и я не хочу говорить о нем в прошедшем времени. Ценность его непреходяща, он должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище, ему должны быть возданы все мыслимые и немыслимые почести, и его вдове, которой досталось с ним не меньше, чем мне с Александром Александровичем (Зиновьевым)", — добавила собеседница.

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