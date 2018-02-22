МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Скончавшийся в четверг бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) и советский посол в Западной Германии Валентин Фалин был настоящим профессионалом, его интеллект, знания и человеческие качества позволяют назвать его украшением его эпохи, заявила РИА Новости российский общественный деятель, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.

"Валентин Михайлович Фалин — он не был, он остается персоной грата не только в советской и российской дипломатии, но и на общечеловеческом уровне. Интеллектуал крупнейшего масштаба, настоящий человек: человек гордый, человек достойный. То, что он знаток, что он профессионал в своем деле — в этом никто вообще сомневаться не будет", — рассказала Зиновьева.

"Ценнейший человек, украшение нашей эпохи… Это те самые слова, которые можно про него сказать и нужно про него сказать. Я счастлива, что мы дружили", — продолжила общественный деятель.

По ее словам, Фалин сыграл огромную роль в работе Зиновьевского клуба.

"Это феноменальный человек, и я не хочу говорить о нем в прошедшем времени. Ценность его непреходяща, он должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище, ему должны быть возданы все мыслимые и немыслимые почести, и его вдове, которой досталось с ним не меньше, чем мне с Александром Александровичем (Зиновьевым)", — добавила собеседница.