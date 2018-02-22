МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бывший председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин умер на 92-м году жизни.

"Валентин Михайлович скончался сегодня днем", — сообщил РИА Новости один из его близких.

Биография Фалина

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971-1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986-1988 годах был председателем правления АПН.

Фалин до последнего принимал участие в деятельности агентства, выступал на заседаниях "Зиновьевского клуба" при МИА "Россия сегодня", а также был активным членом консультативного совета медиагруппы.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Почетный член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин на международной научной конференции на тему: "VIII Зиновьевские чтения "Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции". © РИА Новости / Владимир Трефилов Почетный член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин на международной научной конференции на тему: "VIII Зиновьевские чтения "Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции".

Человек с непререкаемым авторитетом

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал Фалина творцом внешней политики Советского Союза и России, геологом патриотизма.

"Наше агентство гордится тем, что он был одним из руководителей АПН, нашим замечательным предшественником", — сказал Киселев.

Генеральный директор добавил, что биографию Фалина будут изучать очень долго, "а его энергия и интеллект будут подпитывать Россию всегда".

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил, в свою очередь, что бывший председатель АПН был легендарным человеком с непререкаемым авторитетом.

Сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева назвала Фалина настоящим профессионалом и украшением эпохи. "Это феноменальный человек, и я не хочу говорить о нем в прошедшем времени", — сказала она.