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Общество

Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян

20:0022.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит телемост по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февряля 2018Президент РФ Владимир Путин проводит телемост по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февряля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Патриотизм является одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Владимир Путин во время встречи с участниками первого Всероссийского форума Наставник. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал коллективизм одним из преимуществ русского народа

Верховный главнокомандующий поздравил с предстоящим праздником весь личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также всех, кто служил в армии и на флоте.

"Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, — всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний", — сказал Путин.

По его словам, День защитника Отечества отмечает вся страна, и в основе этой всенародной традиции — глубокие искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь граждан страны.

"Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость", — подчеркнул президент, отметив, что "наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа и великой любовью к Родине".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия вышла на передовые места по боеспособности, заявил Путин
Глава государства привел в пример Сталинградскую битву, в которой "во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа, а подвиг воинов, само сражение, определившее ход войны, навеки остались в мировой истории, как и другие грандиозные битвы Великой Отечественной, вошедшие в летопись ратной славы нашей страны".

Путин выразил самые теплые слова благодарности ветеранам. "Современные Вооруженные силы России следуют вашим заветам, понимают и чтут высокое предназначение ратного труда, приобретают собственный опыт в ходе стратегических и тактических учений, закаляются в боевых операциях против террористов и их формирований", — заявил Верховный главнокомандующий.

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