Ведущий НТВ в прямом эфире подрался с украинским экспертом

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым во время программы "Место встречи". Видеозапись инцидента опубликована на сайте НТВ.

Драка произошла во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", — сказал Маурер.

Эксперт из Украины Дмитрий Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался увернуться и начал размахивать руками. Между ними завязалась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.

"Программа "Место встречи" выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции", — говорится в комментарии на сайте телеканала.

НТВ также принес извинения телезрителям, ставшим свидетелями инцидента.