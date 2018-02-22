Центральную Россию ждут аномальные холода до минус 35 градусов

БРЯНСК, 22 фев – РИА Новости. Аномально холодная погода с температурой воздуха, опускающейся до —35 градусов, ожидается в ряде регионов Центральной России до конца февраля, следует из сообщений региональных главков МЧС.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 23 по 28 февраля 2019 года на территории ряда регионов Центральной России, в том числе во Владимирской области, ожидаются неблагоприятные погодные явления, выраженные в виде низких температур воздуха", — сообщает владимирское управление.

Предупреждения о похолодании на 10-15 градусов ниже климатической нормы получили и жители Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской и Тамбовской областей, где температура в эти дни может опуститься до —28 градусов.

Жителей Смоленской области спасатели предупреждают о тумане и гололедице и похолодании местами до —27 градусов.

Воронежский центр гидрометеорологии распространил штормовое предупреждение.

Особенно сильные морозы ждут Тверскую и Ярославскую области. По данным спасателей, здесь температура к концу февраля может опуститься до —35. На случай резкого похолодания тверской главк МЧС приведен в повышенную готовность.

Спасатели напоминают, как избежать переохлаждения.

"Например, при —10 градусах опасность представляют 1,5 часа на свежем воздухе. На 30-градусном морозе без ущерба для здоровья можно находиться лишь 30 минут. Будьте осторожны и берегите себя!" — говорится в сообщении.