Москва встала в девятибалльных пробках перед праздниками

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в четверг перед праздничными выходными достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, значительные затруднения наблюдаются на Бульварном и Садовом кольце, Болотной, Москворецкой, Кремлевской, Серебрянической набережных. Также в центре медленно едут машины по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Тверской улице и проспекту Мира.

На внутренней стороне ТТК пробка растянулась от Бережковской набережной до Новосущевской улицы. Помимо этого, по внешней стороне кольца пробки зафиксированы от Нижегородской улицы до улицы Поликарпова.

На вылетных магистралях по направлению из центра пробки наблюдаются на Ленинградском шоссе, на Ленинском проспекте и шоссе Энтузиастов. Также затор образовался на юго-западе и западе МКАД от 21-го километра автодороги до Щелковского шоссе.

Ранее транспортный комплекс Москвы попросил столичных водителей учитывать изменения в движении в предстоящие праздничные дни и заранее планировать свои маршруты.