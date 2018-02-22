МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества 23 февраля вручит военным государственные награды, в частности передаст "Золотую Звезду" Героя РФ родственникам погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Двадцать третьего февраля в Кремле состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. В частности, В. В. Путин передаст "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова", — говорится в сообщении.

Помимо этого, президент вручит орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", орден Нахимова – гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг", орден Суворова – Краснознаменному Южному военному округу.

Путин также кратко пообщается с участниками детско-юношеского движения "Юнармия", которые будут присутствовать на церемонии.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.

Майор посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.