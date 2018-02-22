Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку памятной доски политику Борису Немцову."ВКонтакте".
Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак позже поблагодарила мэра, отметив, что это правильный и нужный шаг.
"Бориса Немцова должны помнить. И как и за что он был убит — тоже. Мы и далее будем требовать переименовать мост и сделать там памятную доску, но первый шаг сделан — и мемориальная доска на доме, где жил Боря, сможет появиться в ближайшее время! Благодарю всех, кто согласился подписать это письмо, и всех, кто поддержал это наше требование", — написала она в Instagram.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.