Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку памятной доски политику Борису Немцову.

"В правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели. Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3", — написал Собянин в социальной сети "ВКонтакте"

Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак позже поблагодарила мэра, отметив, что это правильный и нужный шаг.

"Бориса Немцова должны помнить. И как и за что он был убит — тоже. Мы и далее будем требовать переименовать мост и сделать там памятную доску, но первый шаг сделан — и мемориальная доска на доме, где жил Боря, сможет появиться в ближайшее время! Благодарю всех, кто согласился подписать это письмо, и всех, кто поддержал это наше требование", — написала она в Instagram.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.