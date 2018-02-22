Кадыров пошутил по поводу сбоя в работе Facebook и Instagram

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил по поводу перебоев в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

В четверг ряд пользователей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно данным downdetector, технические неполадки в соцсетях в основном наблюдаются в Польше, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Гонконге и на Филиппинах. Пользователи Facebook и Instagram в Москве также жалуются на проблемы.

"Фейсбук и Инстаграм работают с перебоями. У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чем!" — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря 2017 года. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Роскомнадзор после этого сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях. Позже Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США. Сам Кадыров связал блокировку соцсетей с критикой действий США в исламском мире и заявил, что "принципиально" не вернется в Facebook. Вместо этого он завел профили в Telegram и Mylistory.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 20 февраля заявил, что встречался с представителями Facebook, где российская сторона дала месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова.