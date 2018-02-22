Московские парки не будут отменять праздничные мероприятия из-за морозов

Люди гуляют в одном из парков Москвы в морозный день. Архивное фото

Люди гуляют в одном из парков Москвы в морозный день. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московские парки не планируют менять расписание и график работы в предстоящие праздничные дни из-за морозов, все мероприятия, подготовленные парками в выходные, пройдут, как и обещалось посетителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".

Как сообщалось ранее, в Москве в выходные температура опустится ниже климатической нормы почти на 10 градусов. Температура в ночные часы окажется на отметке минус 20 градусов, а днем — до минус 11 градусов. В праздничный день, 23 февраля, температура в столице днем также окажется на уровне минус 12 градусов.

"Мы готовы к морозам. Наши парки будут работать в обычном режиме. Никаких изменений в расписании работы или работы катков не планируется", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".

Там отметили, что в парках в эти солнечные морозные дни провести время будет особенно приятно. "Будет очень красиво. Мороз, солнце, белый снег", — добавил собеседник агентства.

Обширная культурная программа подготовлена для москвичей в предстоящие праздничные выходные. В День защитника Отечества гостей московских парков ожидают песни под гитару, мастер-классы на военную тему, эстафеты и выступления военных оркестров. Так, Парк Горького 23 февраля проведет бесплатный экскурсионный марафон ко Дню защитника Отечества, в парке "Сокольники" состоится необычный фестиваль "Battle Сани", а на ВДНХ все выходные на площадке "Городской фермы" гости смогут поучаствовать в "боевых" мастер-классах, поиграть в "Зарницу" и пройти полосу препятствий.