Идея Трампа вооружить учителей приведет к нагнетанию ситуации, заявили в ГД

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Идея раздать оружие учителям приведет к нагнетанию напряженности в американском обществе, учитывая, что значительная его часть активно выступает против свободного оборота оружия, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова (ЕР).

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предлагает разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников.

"Это внутреннее дело США, но считаю такую тенденцию опасной, ведущей только к нагнетанию там напряженности. К тому же мы видим, что в США значительная часть общества, особенно после трагедий, выступает активно за разоружение, против свободного оборота оружия. И потом ведь цивилизованное общество тем и отличается – умением договариваться", — сказала Аршинова РИА Новости, комментируя эту инициативу.

Поэтому, считает политик, в данном случае было бы полезнее двигаться в сторону "поиска общественного консенсуса и разоружения, ограничения свободного оборота оружия и оздоровления атмосферы общественных отношений".

Дискуссии о свободном обращении оружия с новой силой возобновились в США на прошлой неделе после стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.